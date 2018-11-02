Больше не актуален. В России отменят знак "Ш" на автомобилях

В МВД уточнили, что уже согласован проект постановления, который делает наклейку на машинах россиян вовсе не обязательной.

Замглавы МВД РФ Михаил Ваничкин заявил, что опознавательный знак "Шипы" на машинах утратил свою актуальность. Его слова приводит ТАСС.

— Опознавательный знак "Шипы" потерял актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной степени определяются другими факторами, — отметил представитель МВД.

В частности, речь о конструкции машины, степени её загруженности, наличии современных электронных систем, которые способствуют торможению и стабилизации, пояснил Ваничкин.

Он добавил, что эта наклейка не позволяет другим участникам движения однозначно судить о характере движения авто. Кроме того, наличие "Ш" на заднем стекле часто ограничивает обзор водителю, что не отвечает интересам обеспечения безопасности движения. При этом международных обязательств по применению этого знака нет.

Напомним, МВД ещё в мае этого года предложило снять с водителей обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобилях, которые имеют шипованную резину.