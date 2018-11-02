На Урале подросток зарезал бабушку из-за 150 рублей

Подросток нанёс своей жертве более 60 ножевых ранений, в том числе по голове и глазам.

В Челябинской области 13-летний подросток зарезал свою бабушку из-за того, что та не давала ему денег. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, 29 октября в одной из квартир был обнаружен труп женщины 1940 года рождения. На теле пенсионерки нашли более 60 ножевых ранений, в том числе на голове и глазах.

Предполагаемым убийцей стал 13-летний внук женщины, который учится в седьмом классе одной из местных школ. Оказалось, что бабушка не давала денег подростку, после чего тот и решил расправиться с ней.

Когда женщина перестала дышать, школьник забрал 150 рублей и ушёл с места преступления.