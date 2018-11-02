Никакого алкоголя. Медики рассказали, чем согреваться на ноябрьских праздниках

Употребление спиртного во время прогулок грозит риском спазма сосудов. Так что лучше налить в термос чай.

В преддверии длинных ноябрьских выходных медики решили напомнить россиянам о важном правиле, которое может спасти им жизнь. Врачи рекомендуют воздержаться от длительных прогулок из-за риска подхватить простуду или переохладиться. Но если уж вы оказались на улице, ни в коем случае не стоит согреваться алкогольными напитками, передаёт агентство "Москва".

— Для предупреждения переохлаждения желательно каждый час-полтора иметь возможность погреться в тёплом закрытом помещении. Выезжая на природу, не рекомендуется сидеть на земле или на камнях, так как можно незаметно для себя переохладить органы малого таза, особенно женщинам. Если есть возможность, то возьмите с собой компактный стульчик, — советует врач общей практики поликлиники № 64 столичного департамента здравоохранения Виктория Агальцова.

Главная опасность употребления спиртного на открытом воздухе в прохладную погоду связана с риском спазма сосудов, что, в свою очередь, приводит к нарушению мозгового кровообращения. На начальных этапах это вызывает головные боли, быструю утомляемость, ухудшение слуха и зрения. Интенсивное или просто длительное спазмирование способно вызвать инсульт, ишемию, амнезию, частичное или полное онемение части тела.

— (При употреблении алкоголя. — Прим. ред.) эффект согревания кратковременный за счёт расширения сосудов, а потом происходит резкий спазм сосудов и можно незаметно переохладиться. Обязательно используйте головной убор, закрывающий уши, а также не забывайте про тёплую обувь, — добавила эксперт.

Отметим, что в столичном регионе погода на выходных в целом будет благоприятна для прогулок. 3 и 4 ноября в Москве температура воздуха прогреется до 7 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны дожди.