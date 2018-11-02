Сибиряк выиграл льва Симбу в карты и бросил его умирать на холоде без еды

Зоозащитники приютили в питомнике К-9 в Иркутской области льва Симбу, которого бросили в холодном вольере на территории частного дома. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на жителей региона и представителей питомника.
Хищник больше недели был без еды. Ветеринары сообщили, что организм животного сильно истощён, на голове видны гематомы, имеются проявления рахита.
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Ранним утром 1 ноября на горячий телефон питомника "К-9" в г. Иркутске поступил звонок от неравнодушных людей. Недалеко от города, в селе Смоленщина, на территории частного дома четвертый день от голода ревет лев. Сотрудники питомника срочно выехали по сигналу и действительно обнаружили в холодном вольере молодого хищника. Представители районной администрации и полиции, прибывшие на место, подписали документы разрешающие забрать льва в питомник. По предварительной оценке ветеринаров организм животного сильно истощен, на лицо недостаток веса, на голове видны гематомы, имеются проявления рахита. Лев действительно выглядит очень плохо, но это не мешает ему с преогромным аппетитом есть мясо. Сейчас животное уже находится в теплом помещении, ему предписано усиленное питание, назначено лечение. Спасибо всем, кто откликнулся словами поддержки в этой непростой ситуации. Мы будем и дальше рассказывать о судьбе спасенного льва и вскоре установим камеру видеонаблюдения онлайн в его вольере. Примем любую помощь! Питомник '' К-9'' Тел: 8(3952)600-444
— Лев действительно выглядит очень плохо, но это не мешает ему с преогромным аппетитом есть мясо. Сейчас животное уже находится в тёплом помещении, ему предписано усиленное питание, назначено лечение, — рассказали в питомнике.
Дом, где обнаружили хищника, был выставлен на продажу, а собственник уехал. По словам местных жителей, льва мужчина выиграл в карты. При этом сообщается, что если мужчина предъявит хорошие условия содержания льва, то ему отдадут животное.
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