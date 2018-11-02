Сибиряк выиграл льва Симбу в карты и бросил его умирать на холоде без еды

Защитники животных не исключают, что если хозяин животного предъявит хорошие условия содержания хищника, то ему отдадут льва.

Зоозащитники приютили в питомнике К-9 в Иркутской области льва Симбу, которого бросили в холодном вольере на территории частного дома. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на жителей региона и представителей питомника.

Хищник больше недели был без еды. Ветеринары сообщили, что организм животного сильно истощён, на голове видны гематомы, имеются проявления рахита.

— Лев действительно выглядит очень плохо, но это не мешает ему с преогромным аппетитом есть мясо. Сейчас животное уже находится в тёплом помещении, ему предписано усиленное питание, назначено лечение, — рассказали в питомнике.

Дом, где обнаружили хищника, был выставлен на продажу, а собственник уехал. По словам местных жителей, льва мужчина выиграл в карты. При этом сообщается, что если мужчина предъявит хорошие условия содержания льва, то ему отдадут животное.