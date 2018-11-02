В Мосгордуме предложили ужесточить наказание за продажу лекарств без рецепта

Задачей российских аптек, по мнению парламентариев, является оборот, поэтому они не обращают внимания на запреты.

Депутаты Мосгордумы предлагают ужесточить ответственность за продажу лекарств без рецепта. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала председатель Комиссии Думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

— Аптеки — это такая совокупная проблема. Она требует ужесточения наказания и для юридических лиц, и для физических лиц в части продажи лекарств без рецепта. Во многих странах в Европе просто невозможно купить лекарства без рецепта, как бы вы там ни уговаривали и прочее, — сказала Стебенкова.

По её мнению, задачей российских точек по продаже медикаментов является оборот, потому они и не обращают внимания на существующие запреты. Стебенкова также подчеркнула, что к данному вопросу нужны более серьёзные подходы, на федеральном уровне, так как лекарства без соответствующих назначений продаются сплошь и рядом.

Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья планирует провести совместное с комиссией по безопасности заседание, на котором будут подниматься вопросы в том числе и продажи наркотиков через аптеки.

Ранее Лайф сообщал, что с нового года в России могут подорожать почти все лекарства.