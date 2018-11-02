В АТОР рассказали о самых востребованных направлениях на ноябрьские праздники

Страны — лидеры туризма среди россиян изменились с прошлого года под воздействием экономических реалий.

В целом по рынку увеличивается спрос на туры, которые захватывают период трёхдневных "длинных" ноябрьских выходных. Но у этого роста есть свои особенности, сообщает АТОР.

По данным экспертов туркомпаний, у большинства игроков рынка продажи туров на ноябрьские праздники этого года остались на уровне 2017-го. Тем не менее рынок организованного туризма всё же показал некоторый рост, оценочно в 10% в целом.

Отметим, что в 2017 году на ноябрьские праздники прирост спроса в годовом выражении был выше, но это было естественно — сравнение шло с кризисным для туризма 2016 годом.

Самыми востребованными странами в начале ноября прошлого года были Турция, ОАЭ, Кипр, Доминикана, Израиль, Таиланд и Вьетнам. Туристы предпочитали пляжный безвизовый отдых с относительно коротким перелётом. Среди экскурсионных направлений в лидерах были Чехия и Италия.

Лидеры начала ноября 2018 года поменялись под воздействием экономических реалий — туристы стали стараться меньше тратить.

В рейтинг самых востребованных мест для отдыха в период с захватом Дня народного единства в текущем году вошли Турция, РФ, Таиланд, Гоа, ОАЭ, Вьетнам, Иордания. В рейтинге зарубежных экскурсионных направлений в ноябре этого года всё ещё лидируют Чехия, Италия, к ним также добавились и страны Балтии.