Конец близок. СМИ опубликовали первое фото со съёмок финала "Игры престолов"

Со снимка на фанатов смотрят Кит Харрингтон и Эмилия Кларк в образе своих героев — Джона Сноу и Дейенерис Таргариен.

Журнал Entertainment Weekly опубликовал первое официальное фото со съёмок финала культового сериала "Игра престолов". На обложку издания попали одни из главных героев — Кит Харрингтон и Эмилия Кларк — они стоят в обнимку.

Харрингтон и Кларк также рассказали изданию, что для создания качественного материала на съёмки последних эпизодов приходится тратить гораздо больше времени.

— Сцены, на которые раньше мы бы потратили один день, теперь занимают до пяти дней, — поделился исполнитель роли Джона Сноу.

В свою очередь, исполнительный продюсер сериала Брайан Когман рассказал, что в финальном сезоне все персонажи "соберутся вместе, чтобы противостоять общему врагу". Он пообещал фанатам взрыв эмоций.

Игра престолов выходит с 2011 года и за это время завоевала целую армию поклонников благодаря непредсказуемым сюжетным поворотам, в том числе гибели главных героев. Старт заключительного, восьмого сезона намечен на весну-лето 2019 года.