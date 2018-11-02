Лавров заявил, что РФ привлекла внимание ОБСЕ к проблеме защиты прав журналистов

Москва привлекла внимание ОБСЕ к необходимости повышенного внимания к обеспечению свободы прессы и защите прав журналистов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком организации Томасом Гремингером.

— Мы подтвердили необходимость большего внимания со стороны ОБСЕ и соответствующих институтов к обеспечению свободы средств массовой информации и, конечно же, защите прав журналистов, — сказал глава ведомства.

По словам Лаврова, Москва передала ОБСЕ таблицу с реакцией представителя организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на нарушения прав журналистов разных стран.