Лавров заявил, что РФ привлекла внимание ОБСЕ к проблеме защиты прав журналистов

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Лавров заявил, что РФ привлекла внимание ОБСЕ к проблеме защиты прав журналистов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Москва привлекла внимание ОБСЕ к необходимости повышенного внимания к обеспечению свободы прессы и защите прав журналистов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком организации Томасом Гремингером.

— Мы подтвердили необходимость большего внимания со стороны ОБСЕ и соответствующих институтов к обеспечению свободы средств массовой информации и, конечно же, защите прав журналистов, — сказал глава ведомства.

По словам Лаврова, Москва передала ОБСЕ таблицу с реакцией представителя организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на нарушения прав журналистов разных стран.

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