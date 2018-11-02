Более половины россиян удовлетворены своей работой и зарплатой

При этом около трети опрошенных считают, что получают меньше того, что заслуживают.

Более половины жителей России (58 %) удовлетворены уровнем своей заработной платы. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир".

Сразу 73 % россиян заявили, что полностью довольны своей работой. В основном довольными остаются 48 %, а о неудовлетворении нынешним местом деятельности рассказали 27 % участников опроса. Добавим, что сразу 7 % респондентов ответили, что абсолютно не рады своей работе.

Стоит подчеркнуть, что больше всего довольны своим местом трудовой деятельности в Сибирском и Центральном федеральных округах (по 80%), а меньше всего в Южном — 58%.

Говоря об уровне заработной платы, 32% респондентов считают, что получают меньше того, нежели заслуживают, а 10% и вовсе подчеркнули, что их труд недооценён.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты рассказали, на сколько вырастет номинальная зарплата россиян в будущем году.