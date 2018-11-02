Песков — о выплатах пострадавшим при нападении в Керчи: Тревожных сигналов нет

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что выплаты пострадавшим при нападении в Керчи 17 октября ведутся под контролем властей и тревожных сигналов по этому поводу нет. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

— Принято решение и местными властями, и федеральными властями, даны необходимые поручения президентом. Это контролируется и по линии контрольного управления. Тревожных сигналов на этот счёт нет, — выразил уверенность Песков.

Напомним, утром 17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство в коридоре учебного заведения, а затем начал расстреливать всех, кто попался ему на пути. Погиб 21 человек, более 70 были ранены. Сам керченский стрелок покончил с собой в библиотеке.