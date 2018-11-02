В Кремле с юмором отнеслись к словам Коломойского о санкционном списке РФ

Бизнесмен ранее заявил, что не попал под российские санкции в отношении некоторых граждан Украины, потому что перед введением ограничительных мер Москва якобы "согласовывала список".

Кремль с юмором относится к заявлению украинского олигарха Игоря Коломойского о российском санкционном списке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— С юмором, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос, почему другие бизнесмены Украины не попали в контрсанкционный список, он ответил, что информацию о составе нужно получать в кабмине.

— Хочу обратить внимание на то, что указ, в соответствии с которым был составлен список, подписан президентом. Непосредственно список формировался в правительстве. Поэтому комментарии по составу нужно получать в кабинете министров, — резюмировал Песков.

Напомним, украинский бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что не попал под российские санкции в отношении некоторых граждан Украины, потому что перед введением ограничительных мер Москва якобы согласовывала список с администрацией лидера Незалежной Петра Порошенко.

Напомним, ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных ограничительных мер в отношении Украины. Они коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны.