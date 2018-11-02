Экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя, доставили в суд

В суд Уфы доставили бывших полицейских, которых подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, заседание над экс-сотрудниками правоохранительных органов будет закрытым.

Напомним, под подозрением в изнасиловании 23-летней девушки находятся 51-летний глава отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Они уже уволены из МВД.