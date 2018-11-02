Песков: Проблема с центром Хруничева решается

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у центра имени Хруничева действительно есть некоторые трудности, однако проблема решается.
— Мы не изучаем финансовые дыры. Это, наверное, нужно в какие-то надзорные ведомства, то есть это не компетенция Кремля, — отметил Песков.
По его словам, в центре Хруничева уже давно "непростая ситуация" и там уже неоднократно проходили совещания касательно оздоровления предприятия.
— Это не новая ситуация, там действительно есть трудности, иногда подобное случается, это сложное предприятие со сложным производственным циклом. Да, проблемы есть, но ими занимаются, — резюмировал представитель Кремля.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что финансовая дыра центра Хруничева, производящего тяжёлые ракеты "Протон" и "Ангара", составляет 111 млрд рублей. Часть этой суммы включает в себя долги по нескольким банковским кредитам. Рогозин отметил, что "Роскосмос" проведёт до 2027 года 72 пуска ракет производства центра Хруничева, что даёт возможность отсрочить выплаты по кредитам.
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