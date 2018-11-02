Посол США в РФ рассказал, что его удивляет в россиянах

Журналисты заметили, что во время ответа на данный вопрос лицо Джона Хантсмана стало мрачнее обычного.

Посол США в России Джон Хантсман рассказал в интервью изданию Desert News, что больше всего в россиянах его удивила их несговорчивость.

— То, какими несговорчивыми они могут быть, — ответил Хантсман на вопрос журналиста о том, какие черты россиян удивляют его больше всего. Как отмечает издание, в этот момент его лицо стало более мрачным.

По словам Хантсмана, мнение о том, что американские власти недостаточно внимания уделяют дипломатии, а для работы дипмиссий выделяется мало сотрудников, является чепухой.

Кроме того, посол рассказал, что в своей работе он придерживается инструкций, которые ему даёт президент США Дональд Трамп. Их суть состоит в улучшении отношений между Вашингтоном и Москвой.

Однако издание отмечает, что дипломату не удалось достичь желаемого в приоритетных вопросах. В частности, речь идёт о соглашениях в сфере контроля ядерных вооружений.