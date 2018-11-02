Работал за просрочку. В Британии супруги четыре года держали в рабстве поляка

При этом семья, где находился мужчина, очень состоятельная, их дом оценивается в 1,2 миллиона фунтов.

Супружеская пара из Великобритании четыре года держала в рабстве мужчину из Польши. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на полицию.

Сейчас 56-летняя преподавательница университета Притпал Биннинг (Pritpal Binning) и её 54-летний муж Палвиндер Биннинг (Palvinder) арестованы по подозрению в содержании человека в рабских условиях. Сообщается, что их семья очень состоятельная, их дом оценивается в 1,2 миллиона фунтов.

Полицейские нагрянули в дом супругов после того, как в больницу пришёл пострадавший и сообщил, что он вынужден работать за еду, а спал на пластиковом шезлонге. Кроме того, у него отсутствовал туалет, а продукты, которые ему давали, были просрочены.

Британская полиция продолжает расследовать инцидент.