Житель Кемерова задержан по подозрению в убийстве подростка

Тело погибшего преступник вместе со своим братом вывезли в другой район города, где закопали в одном из лесов.

В Кемеровской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

Зашедшего на стройку 16-летнего подростка застрелил брат хозяина дома.



В Кемеровской области по подозрению в убийстве задержан 38-летний мужчина, который обнаружил подростков в недостроенном доме брата и в ходе погони несколько раз выстрелил из ружья

https://t.co/gitZ5sMpIr pic.twitter.com/wnSst784Nu — Следственный комитет (@sledcom_rf) 2 ноября 2018 г.

25 октября жительница Кемерова заявила о пропаже своего сына. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подросток вместе со своим другом зашли на территорию стройки дома в одном из близлежащих сёл.

Хозяин стройки, увидев, что сработали датчики движения, позвонил своему брату и попросил того приехать на объект. Там мужчина увидел, что по участку бегают двое подростков. Сначала он попросил их удалиться, а затем, после того как те отказались выполнять его требование, выстрелил для предупреждения в воздух.

Юноши бросились бежать, и подозреваемый проследовал за ними, стреляя по сторонам. Спустя несколько метров он увидел, что один из подростков лежит на земле без признаков жизни. Мужчина вернулся на стройку, куда подъехал его брат, которому он рассказал о произошедшем.

Родственники вывезли тело юноши в другой район города, где закопали в лесном массиве. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.