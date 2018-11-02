Стали известны результаты ДНК-экспертизы дознавателя, изнасилованной в Уфе

Проведённый анализ показал, что у 23-летней девушки множественные повреждения тканей.

Стали известны результаты ДНК-экспертизы девушки-дознавателя из Уфы, в изнасиловании которой подозревают трёх уже бывших сотрудников полиции. Как уточняет портал ГорОбзор.ру, сексуальное насилие над сотрудницей правоохранительных органов действительно было.

В частности, экспертиза показала, что 23-летняя дознаватель получила множественные повреждения тканей. Кроме того, на теле девушки были обнаружены биоматериалы одного из подозреваемых — бывшего начальника отдела по вопросам миграции.

Кроме того, источник СМИ утверждает, что девушку в кабинет на застолье звали не начальники, а её коллега-дознаватель. Последняя сейчас проходит как свидетельница по этому делу.

Сейчас в Уфе подозреваемым избирают меру пресечения. 51-летний глава отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук уже уволены из МВД.