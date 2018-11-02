В Минздраве заявили о снижении на 30% числа абортов в России за последние 5 лет

Количество абортов в России за последние пять лет снизилось на 30 процентов. Такую статистику привёл замглавы Минздрава России Олег Салагай на форуме "Сообщество".
Такого показателя, по словам Салагая, удалось достигнуть благодаря совместной работе с общественными организациями, а также центров по психологическому консультированию.
— Это, конечно, очень значимо, но нельзя останавливаться на достигнутом, потому что количество абортов всё ещё очень велико, — резюмировал замглавы ведомства.
По данным Министерства здравоохранения, в 2017 году было зарегистрировано 627,1 тысячи абортов.
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