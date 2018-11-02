Путин встретился с кубинским лидером Диас-Канелем в Москве

Глава РФ заявил, что рад иметь возможность продолжить диалог, который начался некоторое время назад.

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Среди прочего стороны обсудят торгово-экономические связи двух стран.

Путин напомнил, что это первый визит Диас-Канеля за границу в качестве главы государства и первый визит в этой должности в Россию.

— Очень рад вас видеть, иметь возможность продолжить наш диалог, который начался некоторое время назад. В начале беседы хочу попросить передать лучшие пожелания и горячий привет товарищу Раулю Кастро. Отношения между Россией и Кубой складывались десятилетиями и изначально были отмечены особым стратегическим характером. Нас объединяет дружба, взаимная поддержка и помощь, — сказал российский президент.

По его словам, в последнее время двум странам удалось наладить и торгово-экономические связи.

Диас-Канель в свою очередь передал ответный привет Путину от Кастро и подчеркнул, что приезд кубинской делегации в Москву имеет огромное значение.

— В этом году исполняется четыре года с вашего визита на Кубу в 2014-м году... Учитывая большое значение вашего визита, хотели бы пригласить вас, чтобы в 2019 году... вы вновь посетили Кубу, — сказал Диас-Канель.