Стивен Хокинг может появиться на банкноте £50

Английский банк начнёт выпуск новых купюр номиналом 50 фунтов стерлингов. "Лицом" банкноты станет один из великих умов Альбиона. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на главу банка Марка Карни.
— Наши банкноты представляют собой возможность показать разнообразие общества в Соединённом Королевстве и отметить вклад его великих граждан, — сказал Карни.
Основными претендентами на место на купюре являются физик и космолог Стивен Хокинг и знаменитый криптолог Алан Тьюринг, взломавший немецкий шифр во время Второй мировой войны.
Новые банкноты будут сделаны из синтетических полимеров, что обезопасит купюры от подделывания. Ранее с использованием такой же технологии были выпущены банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. Места на них заняли бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль и английская писательница Джейн Остин.
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