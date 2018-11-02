Стивен Хокинг может появиться на банкноте £50

Новую купюру украсит лицо одного из великих британских учёных. Великий физик — наиболее вероятный кандидат.

Английский банк начнёт выпуск новых купюр номиналом 50 фунтов стерлингов. "Лицом" банкноты станет один из великих умов Альбиона. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на главу банка Марка Карни.

— Наши банкноты представляют собой возможность показать разнообразие общества в Соединённом Королевстве и отметить вклад его великих граждан, — сказал Карни.

Основными претендентами на место на купюре являются физик и космолог Стивен Хокинг и знаменитый криптолог Алан Тьюринг, взломавший немецкий шифр во время Второй мировой войны.

Новые банкноты будут сделаны из синтетических полимеров, что обезопасит купюры от подделывания. Ранее с использованием такой же технологии были выпущены банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. Места на них заняли бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль и английская писательница Джейн Остин.