Смертность от курения и алкоголизма в России превысила мировые показатели

Чаще всего жертвами вредных привычек становятся россияне трудоспособного возраста.

Процент смертности из-за курения и алкоголизма в России оказался выше мировых показателей. Об этом на форуме "Сообщество" сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Сагалай.

— В глобальном измерении порядка 20% смертности у людей ассоциировано с потреблением табака, потребление алкоголя в глобальном измерении связано примерно с 10% смертности, а для нашей страны этот процент существенно выше, при этом это смертность трудоспособного населения, — сказал Салагай.

Ранее стало известно, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением. Среди них — появление "обезличенных" пачек сигарет и сокращение курилок.