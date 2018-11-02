Лавров: Запад создаёт у Украины ощущение безнаказанности

По мнению главы российского дипведомства, европейские страны сейчас в ответе за то, что делает Киев, так как в своё время поддержали госпереворот.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции, что страны Запада поднимают вопрос о нарушениях прав человека лишь на "тихих" встречах с руководством Украины, не говоря об этом публично, что создаёт у властей Незалежной "ощущение безнаказанности".

— Страны, имеющие в данном случае решающее влияние на поведение киевских властей, имеют гораздо больше рычагов для того, чтобы не допускать грубейших нарушений прав человека, — сказал Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в конфиденциальных беседах "представители ОБСЕ и представители ведущих европейских стран" доносят эти мысли до Киева.

— Они делают это тихо, надеясь на то, что сила убеждения, сила влияния, те рычаги воздействия на Киев, которые у Запада есть — экономические и прочие, — сработают. Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у украинского руководства создаётся полное ощущение безнаказанности, — констатировал министр, отвечая на вопрос о замалчивании странами Запада случаев нарушения прав человека на Украине.

Глава дипломатического ведомства отметил, что Запад сейчас в ответе за то, что делает Киев, так как европейские страны в своё время поддержали государственный переворот на Украине.