Лавров назвал недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США

Министр отметил, что Москва готова к тому, чтобы возобновить все форматы обсуждения стратегической стабильности с Вашингтоном.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал недопустимым отсутствие диалога между Россией и Соединённым Штатами по вопросам вооружений. Об этом министр заявил на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

— Каналы диалога не задействуются уже достаточно длительный период, что, конечно, создаёт недопустимую ситуацию с точки зрения глобальных интересов безопасности, — сказал Лавров.

По его словам, Россия готова к тому, чтобы возобновить все форматы обсуждения стратегической стабильности с Соединёнными Штатами, в том числе формат "2 + 2". Лавров также надеется, что диалог с Вашингтоном будет возобновлён после промежуточных выборов в США.

Министр отмечает, что Москва заинтересована в сохранении Договора о РСМД и огорчена планами США выйти из него.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Американский лидер обвинил РФ в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. Путин, в свою очередь, заявил о готовности быстро и эффективно ответить на вероятный выход Вашингтона из соглашения. Как ранее писал Лайф, Россия внесёт в ООН проект резолюции в поддержку сохранения Договора о РСМД.