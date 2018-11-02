Второй подозреваемый в изнасиловании дознавателя в Уфе арестован на два месяца

Под стражу до 31 декабря уже отправили подполковника Эдуарда Матвеева и бывшего главу отдела полиции Кармаскалинского района Салавата Галиева.

Второй подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя в отделе полиции в Уфе арестован на два месяца. В СИЗО отправили бывшего начальника отдела полиции Кармаскалинского района Салавата Галиева. Экс-сотрудник правоохранительных органов будет находиться под стражей до 31 декабря.

Теперь меру пресечения избирают 34-летнему бывшему руководителю отдела по вопросам миграции Уфимского района Павлу Яромчуку. СМИ сообщали, что именно его биоматериалы обнаружили на теле 23-летней девушки.

Ранее под арест поместили подполковника Эдуарда Матвеева.