Путин заявил, что Россию и Кубу объединяют дружба, взаимная поддержка и помощь

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Путин заявил, что Россию и Кубу объединяют дружба, взаимная поддержка и помощь

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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес (в центре справа налево) во время встречи. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Кубу объединяют дружба и взаимоподдержка. На встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом Путин попросил передать наилучшие пожелания и горячий привет Раулю Кастро, а также отметил, что отношения между двумя странами складывались десятилетиями.

— И изначально [отношения] были отмечены особым стратегическим характером; нас объединяет дружба, взаимная поддержка, помощь, — сказал Путин.

По словам российского лидера, в последнее время наблюдался и рост товарооборота между двумя государствами.

— Сегодня обсудим это и другие направления нашего взаимодействия подробней, — сказал Путин.

Напомним, что сегодня, 2 ноября, президент России Владимир Путин встретился в Москве с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

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