Лидер Кубы пригласил Путина посетить остров в 2019 году

Последний визит российского президента стал, по словам Диас-Канеля Бермудеса, "важной вехой и новым шагом в развитии двусторонних отношений".

Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Диас-Канель Бермудес пригласил российского лидера Владимира Путина посетить остров в 2019 году.

По его словам, визит Путина четыре года назад "стал важной вехой и новым шагом в развитии двусторонних отношений".

— Учитывая большое значение вашего визита, мы хотели бы пригласить вас, чтобы в 2019 году, когда исполнится пять лет с этого момента, вы вновь нанесли визит на Кубу, — сказал кубинский лидер.

По словам Диас-Канеля Бермудеса, он привёз российскому президенту "братский привет" от генерала армии Рауля Кастро.