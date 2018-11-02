Toyota отзывает более 1,6 млн автомобилей из-за дефекта с подушками безопасности

Под отзывную кампанию преимущественно попадают модели Avensis и Corolla, большая часть из которых находится в Европе.

Японский автоконцерн Toyota отзывает более 1,6 миллиона автомобилей по всему миру из-за обнаруженного в них дефекта с подушками безопасности. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление компании.

Процедура преимущественно коснётся моделей Avensis и Corolla. Большая часть автомобилей с поломкой находится в Европе — 946 тысяч экземпляров. При этом статистики по другим странам у компании нет, а сообщения о дефекте в Японии к ней не поступали.

Также известно, что 600 тысяч автомобилей будут отозваны для установки новых нагнетательных устройств подушек безопасности, так как нынешние могут неправильно сработать в случае аварии.