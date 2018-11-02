В Майкопе дали имя котёнку, благодаря которому был погашен долг приюта

Котёнка, благодаря которому приют для животных избавился от огромных долгов, назвали Золотой. Об этом сообщили представители организации "Помощь бездомным животным", сообщает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что котёнка в приют принесла девушка. Когда сотрудники отказались от него, сославшись на забитые вольеры и задолженности питомника перед ветеринарной клиникой, девушка перевела на счёт организации 340 тысяч рублей — всю сумму долга.
История получила широкую огласку в СМИ, и о поступке героини узнала вся страна. Звонки и письма с предложениями забрать Золотого поступают к руководству приюта ежедневно. Однако отдавать животное в добрые руки сотрудники не спешат.
— Желающие забрать котёнка есть. Но посмотрим, сколько их останется, когда весь этот шум упадёт… Огромное количество людей по всей России, и мы не знаем, кто из них серьёзно пишет, кто нет… Некоторые люди хотят на этом хайпануть, — сказала одна из работниц питомника.
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