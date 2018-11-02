Совет да любовь. В Москве в 2018 году стали вдвое чаще жениться, чем разводиться

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Совет да любовь. В Москве в 2018 году стали вдвое чаще жениться, чем разводиться

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Общее количество браков, заключённых с января по сентябрь этого года, составило 66 168.

Число браков, которые были заключены в столичных загсах с января по сентябрь текущего года, превысило количество разводов почти вдвое, говорится на "Портале открытых данных" правительства Москвы.

— Общее число браков с января по сентябрь этого года составило 66 168. Общее число разводов с января по сентябрь составило 33 919, — отмечается в сообщении.

При этом в прошлом году количество браков, которые были заключены в Москве за аналогичный период, составляло 71 542, а разводов — 33 038.

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