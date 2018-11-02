Боятся полиции и штрафов. Россияне водят авто за рубежом аккуратнее, чем дома

Большинство путешественников также отметили, что за границей дороги лучше, чем на родине, а 29% и вовсе не почувствовали разницы.

Шестьдесят два процента путешественников, которые имеют опыт аренды автомобиля за границей, признались, что водили там машину аккуратнее, чем дома. Об этом Лайфу рассказали в онлайн-сервисе для организации путешествий OneTwoTrip.

Согласно данным опроса, на это существенно повлияли высокие штрафы, боязнь контакта с полицией чужой страны, а также нежелание платить франшизу в случае повреждения арендуемого авто.

Между тем 58 процентов отметили высокий уровень культуры вождения за рубежом, 22% считают, что россияне-водители более дисциплинированы, чем зарубежные. 20 процентов опрошенных уверены, что и в России, и за границей автолюбители ведут себя одинаково.

Большинство путешественников (66%) отметили, что за границей дороги лучше, чем в России, а 29% не нашли разницы.