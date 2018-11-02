Посла Саудовской Аравии вызвали в МИД Норвегии из-за дела об убийстве Хашогджи

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Посла Саудовской Аравии вызвали в МИД Норвегии из-за дела об убийстве Хашогджи

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Джамаль Хашогджи. Фото: © Politiko

МИД Норвегии вызывал посла Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщила министр иностранных дел королевства Ине Эриксен Сёрейде.

— Мы подчеркнули, насколько серьёзно смотрим на это дело, в последний раз вчера, когда он был вызван на беседу в МИД, — приводит слова главы МИД Норвегии издание Fjordabladet.

По информации Генпрокуратуры Стамбула, журналиста задушили в здании консульства, а потом расчленили. СМИ сообщали, что незадолго до своей смерти Хашогджи получил сведения об использовании Саудовской Аравией химоружия в Йемене.

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