Посла Саудовской Аравии вызвали в МИД Норвегии из-за дела об убийстве Хашогджи

МИД Норвегии вызывал посла Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщила министр иностранных дел королевства Ине Эриксен Сёрейде.

— Мы подчеркнули, насколько серьёзно смотрим на это дело, в последний раз вчера, когда он был вызван на беседу в МИД, — приводит слова главы МИД Норвегии издание Fjordabladet.

По информации Генпрокуратуры Стамбула, журналиста задушили в здании консульства, а потом расчленили. СМИ сообщали, что незадолго до своей смерти Хашогджи получил сведения об использовании Саудовской Аравией химоружия в Йемене.