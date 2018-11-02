Станцию "Беломорская" московского метро планируют открыть к концу года

По словам столичного градоначальника, станция сложная, поскольку находится в условиях плотной застройки.

Станция "Беломорская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена готова уже на 85%, её строительство завершится до конца 2018 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре стройки.

— До конца года мы закончим строительство промежуточной станции "Беломорская". Станция сложная, находится в условиях плотной застройки. Тем не менее по просьбам жителей Ховрина и Левобережного мы сохранили эту станцию в планах и в течение ближайших месяцев собираемся открыть её для пассажиров, — сказал Собянин в ходе общения с жителями.

Сейчас завершаются работы по монтажу внутренних систем, ведутся архитектурно-отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Особенность станции заключается в том, что она строится на работающей линии метро: "Беломорская" находится между "Речным вокзалом" и "Ховрино". Последняя была открыта для пассажиров 31 декабря прошлого года.

Собянин подчеркнул, что ранее против постройки станции выступила часть местных жителей — из опасений разрушения сложившейся городской среды.

— Когда мы продляли Замоскворецкую ветку до "Ховрино", отказались от этой станции, потому что пассажирам казалось, что это нарушит местное устройство, вызовет проблемы. А теперь, когда ветка прошла мимо, многие жители начали говорить: "Сергей Семёнович, метро прошло мимо нас, мы вынуждены теперь ездить либо до "Ховрино", либо до "Речного вокзала". Строительство этой станции тяжёлое технологически, тем не менее мы приняли это решение, и огромный район получит свою станцию метро и будет ближе к городу, — отметил Собянин.

Открытия станции ждут жители Ховрина, Западного Дегунина и Левобережного. Планируется, что пассажиропоток достигнет здесь 150 тысяч человек в сутки.