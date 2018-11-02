"Аэрофлот" опроверг сообщения о "штурме" кабины пилотов рейса Тюмень — Москва

В компании отметили, что воздушное судно действительно вернулось с рулёжной дорожки по причине неисправности системы регулирования давления, но пассажиры не пытались проникнуть в кабину пилотов.

Компания "Аэрофлот" опровергла сообщения СМИ о "штурме" пассажирами кабины пилотов рейса Тюмень — Москва, требуя отмены полёта из-за неисправностей. Об этом Лайфу сообщили в департаменте общественных связей российской авиакомпании.

— "Аэрофлот" наблюдает очередной случай вброса фейковой информации и опровергает ложные сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что пассажиры рейса SU 1509 Тюмень — Москва от 1 ноября якобы "штурмовали" кабину пилотов, требуя отмены полёта из-за технической неисправности судна, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что воздушное судно действительно вернулось с рулёжной дорожки по причине неисправности системы регулирования давления.

— Однако обращаем внимание, что решение о возврате принималось командиром воздушного судна исключительно по технической причине, пассажиры не пытались проникнуть в кабину пилотов, — добавили в "Аэрофлоте".

В СМИ также сообщалось, что некоторые пассажиры начали себя плохо чувствовать, но подтверждения этой информации нет.

— Также описанной ситуации с ухудшением самочувствия пассажиров не было, пассажиры за медпомощью не обращались, — резюмировали в департаменте.