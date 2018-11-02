Генсека ОДКБ досрочно сняли с поста

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров досрочно покинул занимаемый пост. Об этом говорится на сайте организации.
Отзыв с должности был инициирован армянской стороной. Окончательное решение принято советом ОДКБ.
Исполнять обязанности генсека ОДКБ будет Валерий Семериков, до этого занимавший пост заместителя главы организации.
Напомним, Юрию Хачатурову предъявили обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Тогда он занимал должность начальника Ереванского гарнизона Вооружённых сил Армении. Сам Генсек ОДКБ не признал своей вины, а Армения предложила сменить главу организации.
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