Тилль Линдеманн рассказал о любви к творчеству Булгакова и Высоцкого

Лидер группы Rammstein рассказал, что хорошие отношения с русской культурой сложились у него не сразу.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал, что любит произведения Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.

По словам музыканта, с русской литературой он познакомился ещё в школе, но тогда произведения классиков не очень его впечатлили.

— Мне понадобилось достаточно долгое время, чтобы переосмыслить моё отношение к русской классике и открыть её для себя заново, у меня произошёл ренессанс узнавания. Мне нравится проза Булгакова, из поэтов — Высоцкий, он очень мощный, — рассказал Линдеманн РИА "Новости".

В первой половине декабря этого года в пяти российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске и Самаре — пройдёт презентация книги Линдеманна Messer.