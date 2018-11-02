Глава Каталонии созвал экстренное заседание правительства

Глава Каталонии Ким Торра созвал экстренное заседание регионального правительства. Об этом сообщает Politico. Уточняется, что оно связано с обвинением со стороны прокуратуры Испании в мятеже и растрате государственных средств в отношении ряда местных политиков.
— Ким Торра созывает экстренное заседание совета правительства, — говорится в твите Женералитета Каталонии.
Ранее СМИ сообщили, что испанская прокуратура запросила 25 лет тюрьмы для бывшего замглавы Женералитета Каталонии Ориола Жункераса, обвинив его в мятеже и растрате бюджета.
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