Глава Каталонии созвал экстренное заседание правительства

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Глава Каталонии созвал экстренное заседание правительства

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Фото: © Pixabay

Глава Каталонии Ким Торра созвал экстренное заседание регионального правительства. Об этом сообщает Politico. Уточняется, что оно связано с обвинением со стороны прокуратуры Испании в мятеже и растрате государственных средств в отношении ряда местных политиков.

— Ким Торра созывает экстренное заседание совета правительства, — говорится в твите Женералитета Каталонии.

Ранее СМИ сообщили, что испанская прокуратура запросила 25 лет тюрьмы для бывшего замглавы Женералитета Каталонии Ориола Жункераса, обвинив его в мятеже и растрате бюджета.

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