Ушаков рассказал про ещё одну ожидаемую встречу Путина с Трампом

По словам представителя Кремля, на G20 ожидается более полномасштабная беседа, но она пока согласовывается со стороны Москвы и Вашингтона.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры лидера РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Париже будут непродолжительными. Однако представитель Кремля добавил, что очевидно, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе будет более полномасштабная встреча.

— Очевидно, что более полномасштабная встреча будет на "двадцатке", а в Париже — короткая, — сказал Ушаков.

Однако он подчеркнул, что окончательно встреча двух лидеров в Аргентине ещё не согласована, но Москва и Вашингтон как раз этим сейчас и занимаются.

Добавим, что саммит G20 пройдёт в Буэнос-Айресе 30 ноября. При этом у президентов РФ и США запланирована встреча 11 ноября в Париже.