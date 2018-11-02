Как к выходному. Россияне рассказали об отношении к Дню народного единства

Россияне рассказали о своём отношении к Дню народного единства, а также заявили о его необходимости для страны. Данные опроса приводит фонд "Общественное мнение".
По мнению 69% респондентов, День народного единства нужен России. В то же время об обратном заявили сразу 20% опрошенных, а 11% затруднились ответить.
Также более половины опрошенных (59%) считают, что 4 ноября было правильно выбрано в качестве даты для Дня народного единства. 14% высказали противоположное мнение.
Сразу 67% россиян заявили, что относятся к нему как к дополнительному выходному, а не как к празднику.
Опрос проводился 27–28 октября в 104 населённых пунктах России. Участие в нём приняли 1500 человек.
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