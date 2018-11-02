В ФАС рассказали, когда подпишут постановление о заморозке цен на топливо

Об этом ранее договорилось правительство с представителями крупнейших нефтяных компаний.

Правительство России должно утвердить решение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо, после чего документ подпишут сами нефтяники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина.

По его словам, главное, что в принципиальном плане соглашение было достигнуто, а сам документ "будет подписан в кратчайшие сроки".

— Самое главное, что на верхнем уровне этот документ принимается постановлением правительства. Оно говорит о том, что нужно разработать и подписать соответствующее соглашение. Дальше подписывают уполномоченные органы и компании, а дальше — работают органы власти, — пояснил алгоритм замглавы ФАС.

Как уже сообщал Лайф, биржевые цены на бензин снизились после подписания соглашения между Правительством РФ и представителями крупнейших нефтяных компаний о заморозке стоимости топлива до конца года. Это значит, что стоимость бензина останется на уровне июня 2018 года. При этом компании не получат никаких скидок, и планы повысить акцизы с января остаются в силе.