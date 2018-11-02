В Москве лжесантехник украл у пенсионерки драгоценности на три млн рублей

Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже украшений на сумму три миллиона рублей у 84-летней пенсионерки. Об этом сообщает московский главк МВД.
— Им оказался 28-летний мужчина. Похищенное он сбыл в ломбардах, а деньгами распорядился по собственному усмотрению, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в отдел полиции обратилась 84-летняя жительница столицы. Она заметила пропажу драгоценностей после визита мужчины, который представился специалистом по замене водяных фильтров.
Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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