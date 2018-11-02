Дрессировщик Багдасаров готов забрать истощённого льва Симбу

Этот вопрос будет решён, когда артист приедет с гастролями в Иркутск, где и навестит хищника.

Дрессировщик Артур Багдасаров заявил в беседе с Лайфом о готовности забрать льва Симбу, которого житель Иркутской области оставил умирать на холоде без еды.

Он отметил положительный момент того, что Симбу разместили в питомнике, но огромный вопрос остаётся в том, что его нужно содержать, поскольку хищники едят много.

— У нас всё упирается в то, кто будет кормить это животное. То есть забрать-то мы его забрали, слава тебе, Господи, но потом выходит по 7 кг, допустим, мяса на льва ежедневно говядины. Кто его будет содержать? — сказал Багдасаров.

По словам дрессировщика, чтобы животное взяли в зоопарк, во-первых, должны быть документы, а во-вторых, учреждение само должно этого желать, потому что они понимают, что обеспечение этого хищника будет исключительно на них.

Багдасаров отметил, что через месяц он будет с гастролями в Иркутске и пообещал Лайфу, что навестит Симбу. От того, в каком состоянии будет львёнок, будет решаться вопрос, как ему помочь.

— Давайте мы с вами так же будем на связи, вы свяжетесь со мной или я вам сегодня же сам перезвоню. Вы мне дадите все контакты питомника, и с вами мы и будем общаться, я помогу ему или возьмём его себе, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что зоозащитники приютили в питомнике К-9 в Иркутской области льва Симбу, которого бросили в холодном вольере на территории частного дома. Его, по словам местных жителей, собственник помещения, где обнаружили животное, выиграл в карты.