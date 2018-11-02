На турбазе под Нижним Новгородом нашли тело ребёнка, пропавшего утром при пожаре

Читайте также

На турбазе под Нижним Новгородом нашли тело ребёнка, пропавшего утром при пожаре

1853
Из трёх мальчиков, ночевавших на третьем этаже здания, удалось спастись только двоим.

Останки десятилетнего ребёнка были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего корпуса базы отдыха в Нижегородской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

По данным следствия, рано утром 2 ноября произошло возгорание деревянной трёхэтажной постройки, расположенной на частной базе отдыха в Соболихе Городецкого района Нижегородской области. В момент возгорания в коттедже находились двое взрослых и 14 детей. Заметив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, которые были на втором этаже. Из трёх мальчиков, ночевавших этажом выше, удалось спастись только двоим, судьба 10-летнего мальчика оставалась неизвестной.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

— Останки 10-летнего мальчика нашли при разборе завалов... Найдены лишь фрагменты, что неудивительно, так как температура в эпицентре была очень высокой, — рассказали в региональном МЧС.

СКР возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Причинение смерти по неосторожности".

Фотографии с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×