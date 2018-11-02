На турбазе под Нижним Новгородом нашли тело ребёнка, пропавшего утром при пожаре

Из трёх мальчиков, ночевавших на третьем этаже здания, удалось спастись только двоим.

Останки десятилетнего ребёнка были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего корпуса базы отдыха в Нижегородской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По данным следствия, рано утром 2 ноября произошло возгорание деревянной трёхэтажной постройки, расположенной на частной базе отдыха в Соболихе Городецкого района Нижегородской области. В момент возгорания в коттедже находились двое взрослых и 14 детей. Заметив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, которые были на втором этаже. Из трёх мальчиков, ночевавших этажом выше, удалось спастись только двоим, судьба 10-летнего мальчика оставалась неизвестной.

— Останки 10-летнего мальчика нашли при разборе завалов... Найдены лишь фрагменты, что неудивительно, так как температура в эпицентре была очень высокой, — рассказали в региональном МЧС.

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