Путин и лидер Кубы подписали совместное заявление по итогам переговоров

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Путин и лидер Кубы подписали совместное заявление по итогам переговоров

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Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин и лидер Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель подписали совместное заявление по итогам переговоров в Кремле. Речь идёт об общих подходах в международных делах.

В соглашении говорится, что Россия солидарна с Кубой в борьбе за незамедлительную отмену экономической и финансовой блокады со стороны США. Кроме того, Москва и Гавана призывают Вашингтон пересмотреть планы о выходе из Договора о РСМД, учитывая негативные последствия этого решения.

Как уже сообщал Лайф, сегодня Путин и Диас-Канель провели переговоры в Москве.

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