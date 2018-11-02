Лидеры России и Кубы выступили против политики давления и санкций

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Лидеры России и Кубы выступили против политики давления и санкций

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Фото: © РИА "Новости"/ Сергей Гунеев

Москва и Гавана выступают против политики силового и санкционного давления со стороны третьих стран. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

— Россия и Куба всегда выступали и выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, зафиксированных в уставе ООН, включая уважение суверенитета и интересов всех государств, недопустимость силового давления, использования односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела, — подчеркнул российский лидер.

Напомним, что Куба живет под торговым эмбарго со стороны США уже почти 60 лет, а накануне Вашингтон пригрозил Гаване новыми односторонними санкциями в ответ на резолюцию Генассамблеи ООН. В документе содержится прямой призыв к Соединённым Штатам прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Документ поддержали 189 государств. Против выступили Израиль и, разумеется, сама Америка.

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