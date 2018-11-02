Японский остров ушёл под воду недалеко от Курил

Жители близлежащих населённых пунктов даже не знали о его существовании. Исчезновение кусочка земли заметили рыбаки.

Японский остров, расположенный неподалёку от Курильской гряды, ушёл под воду. Об этом сообщает ChannelNewsAsia.

Остров Эсамбэхана-Китакодзима был официально зарегистрирован береговой охраной страны в 1987 году. В последнее время он поднимался почти на полтора метра над уровнем моря.

При этом жителям близлежащих деревень не было известно о его существовании, а исчезновение обнаружили местные рыбаки и береговая охрана. Сейчас власти пытаются установить, как данная ситуация повлияет на территориальные воды Японии.