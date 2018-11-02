Air France не запрашивала разрешение на полёт рейса во Вьетнам через Россию

В Росавиации заявили, что ранее этот маршрут пролегал в обход российского воздушного пространства.

Авиакомпания Air France не обращалась к Росавиации за разрешением на вход в воздушное пространство России. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального агентства.

Ранее стало известно, что самолёт, следовавший по маршруту Париж — Хошимин, вынужден был прервать рейс и вернуться в столицу Франции в связи с запретом на полёты над территорией РФ.

Стоит отметить, что обычно этот рейс выполняется в обход российских границ, однако в этот раз маршрут был сильно изменён. Несмотря на готовность РФ обработать запрос и пропустить самолёт, экипаж самостоятельно принял решение развернуться.

— Скорее всего, данная ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полётов авиакомпании Air France, — предполагают в Росавиации.

В результате инцидента часть пассажиров пересадили на другие рейсы, а остальные провели ночь в гостинице и вылетели только на следующий день.