В Госдуме предложили ужесточить наказание полицейским за уголовные преступления

Депутаты Государственной думы РФ предложили ужесточить наказание для сотрудников полиции за совершённые ими уголовные преступления. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").
— При вынесении наказания это (работа в полиции. — Прим. Лайфа) должно учитываться как отягчающее обстоятельство. Я думаю, что специально предусматривать (наказание для полицейских. — Прим. Лайфа) в уголовном кодексе как отдельный состав не надо, — заявил Емельянов.
По мнению Емельянова, на совершение преступлений правоохранителей подталкивает ощущение вседозволенности и в каждом случае решение должно оставаться за судьёй.
В свою очередь, в Мосгордуме заявили о необходимости проведения психологического тестирования для полицейских раз в полгода.
Ранее Лайф сообщал, что суд в Уфе арестовал трёх подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя: 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего главу ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 34-летнего руководителя Отдела миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука. По словам потерпевшей, офицеры надругались над ней прямо в отделении. Полицейским грозит до десяти лет тюрьмы.
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