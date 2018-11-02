Россия и Куба подчеркнули необходимость борьбы с космической гонкой вооружений

Лидеры двух стран подтвердили инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе.

Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подчеркнули необходимость борьбы с космической гонкой вооружений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Лидеры России и Кубы выразили обеспокоенность по поводу угрозы размещения оружия в космосе и подчеркнули необходимость согласованных международных усилий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, — говорится в сообщении.

Российская и кубинская стороны также отметили важность содействовать и реализовывать практические меры для повышения безопасности и устойчивости космической деятельности.

В этой связи Путин и Бермудес подтвердили инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе и отметили необходимость её дальнейшего продвижения.