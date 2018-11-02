"Дошик" атакует. Учёные заявили, что "быстрая" лапша опасна для детей

Чаще всего от лапши страдают дошкольники и ученики младших классов. При заваривании они получают ожоги и другие травмы.

Десятки тысяч детей ежегодно получают травмы и ожоги, заваривая лапшу или супы быстрого приготовления. К такому выводу пришли американские учёные, проанализировав статистику за десять лет.

Исследование показало, что чаще всего "жертвами" лапши становятся дошкольники и ученики младших классов. Дети получают тяжёлые травмы, роняя тару с заваренным блюдом и обливая себя кипятком.

— ... Как только мы нагреваем их [блюда быстрого приготовления], они превращаются в источник опасности. Родителям и няням следует пристально следить за детьми, которые пытаются самостоятельно приготовить их, — отметила одна из исследователей.

По словам учёных, собранные ими данные должны помочь производителям лапши и супов сделать упаковку менее травмоопасной. Исследователи отмечают, что чем старше становится ребёнок, тем меньше шанс, что он пострадает от этого вида блюд.