В ЕС заявили, что контрсанкции РФ против Украины "не обоснованы"

В Кремле отметили, что спецмеры стали ответом на действия Киева и Москва не была инициатором обмена санкциями.

В представительстве ЕС в Киеве заявили, что Евросоюз в целом считает контрсанкции со стороны России против Украины "необоснованными". Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

— Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным, — утверждается в заявлении ЕС.

1 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о введении ответных ограничительных мер в отношении Украины. Они касаются 322 граждан и 68 компаний этой страны. Ранее в Кремле отметили, что это ответные ограничительные меры и Россия не была инициатором подобного санкционного обмена.